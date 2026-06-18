مدينة المعرفة السعودية تحصل على تمويل من بنك الرياض بقيمة 150 مليون ريال لمشروع جادة العالم الاسلامي

أعلنت الشركة الطبية التخصصية (اس ام سي للرعاية الصحية) عن تلقي شركتها التابعة (شركة المختص الصحي الطبية، والتي تمتلك فيها شركة اس ام سي حصة بنسبة 51%) خطاب ترسية مشروع من وزارة الصحة، لإدارة وتشغيل مستشفى سابك التخصصي للرعاية السلوكية.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، تُقدر إجمالي الإيرادات المتوقعة من المشروع بـ 3.8 مليار ريال (شاملة ضريبة القيمة المضافة).

ونوهت الشركة إلى أن شركة المختص الصحي الطبية ستتولى الإدارة والتشغيل الكامل لمستشفى سابك التخصصي للرعاية السلوكية، التي تضم 150 سريراً، و19 عيادة خارجية، و6 غرف مخصصة لرعاية اليوم الواحد، إلى جانب خدمات متخصصة في الصحة النفسية، وعلاج الإدمان، والتأهيل، والرعاية اللاحقة.

وأشارت إلى أن نطاق المشروع يشمل خدمات التشغيل والصيانة الطبية وغير الطبية، وإدارة المرافق والمعدات، والخدمات السريرية وغير السريرية المتخصصة في الصحة النفسية وعلاج الإدمان. وتبلغ مدة العقد 15 سنة.

وأكدت الشركة أن قرار الترسية لا يترتب عليه أي التزام قانوني أو مالي على الجهة الحكومية إلا بعد توقيع العقد من قبل جميع الأطراف، وسيتم الإعلان عن أية تطورات جوهرية في حينها وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.