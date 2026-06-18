السودان والسعودية يبحثان دعم معالجة الديون وتمويل مشروعات التعافي وإعادة الإعمار

بحث السودان والمملكة العربية السعودية سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي ودعم جهود معالجة الديون وتوفير التمويل اللازم لبرامج التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، وذلك خلال لقاء وزير الدولة بوزارة المالية المستشار محمد نور عبد الدائم بوزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، على هامش الاجتماعات السنوية لـمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في باكو.

واستعرض وزير الدولة خلال اللقاء خطة السودان لسداد المتأخرات والالتزامات المالية تجاه المؤسسات التمويلية الدولية، مؤكداً التزام الحكومة بالوفاء بتعهداتها واستعادة انخراطها الكامل مع مؤسسات التمويل والتنمية الإقليمية والدولية.

ودعا الوزير المملكة العربية السعودية إلى مواصلة دعم السودان داخل مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، بما يسهم في تسهيل حصوله على التمويل اللازم لتنفيذ برامج التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، في ظل التحديات الاستثنائية التي تواجه البلاد.

من جانبه، أكد وزير المالية السعودي حرص المملكة على مواصلة دعم السودان وتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والمالية، ومساندة الجهود الرامية إلى تحقيق التعافي الاقتصادي وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين البلدين في هذا الشأن.

كما تناول اللقاء أهمية توفير التمويل المباشر للمشروعات التنموية والخدمية ذات الأولوية، بما يدعم جهود الحكومة في إعادة تأهيل البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، بحضور محافظ بنك السودان المركزي السيدة آمنة ميرغني علي التوم.

سونا