حاكم النيل الأزرق يدشن عمل الوحدات المتجولة للسجل المدنى ويثمن جهود هيئة الجوازات والسجل المدنى فى هذا الصدد

الفريق أحمد العمدة بادي دشن الفريق أحمد العمدة بادى حاكم إقليم النيل الأزرق بمدينة الدمازين، انطلاقة أعمال الوحدات المتنقلة التابعة للإدارة العامة للسجل المدني بهدف استخراج الرقم الوطني لمواطني الإقليم مع إعطاء أولوية قصوى لشريحة العائدين من اللجوء وقال الحاكم بادى خلال مخاطبته فعالية التدشين إن إستعادة الهوية الوطنية للعائدين تمثل المدخل الأساسى لتحقيق الكرامة والإستقرار وإعادة الإدماج المجتمعى مؤكدا أن حكومة الإقليم ملتزمة بتذليل كافة العقبات ختى يتلقى المواطن حقوقه الأساسية فيما يلى الأوراق الثبوتية

وأكد سيادته أن مشروع الوحدات المتحركة يجسد التزام الدولة بتقديم الخدمات للمواطنين العائدين بعمليات العودة الطوعية وثمن جهود هيئة الجوازات والسجل المدني في تسهيل وتبسيط الإجراءات

من جانبه أوضح مدير الإدارة العامة للسجل المدني المكلف اللواء شرطة (حقوقى) طارق عبدالله محمد على أن الرقم الوطنى يمثل الوثيقة الأساسية لإثبات المواطنة ويمكن العائدين من الإستفادة من كافة الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية وبرامج إعادة التوطين والدمج مضيفا أن إنطلاق الأتيام الميدانية يأتى تنفيذاً لتوجيهات رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني الفريق شرطة (حقوقى) عثمان محمد حسن دينكاوى لتقديم الخدمات فى أماكن تواجد المواطنين وتخفيف تكاليف طلبها بالمركز

وتفيد (متابعات المكتب الصحفي للشرطة) أن العمل يستهدف مناطق العودة الطوعية بالوحدات الإدارية الثلاث بمحافظة باو وفق خطة زمنية محكمة تستهدف تغطية أكبر عدد من المواطنين.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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