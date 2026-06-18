ضبط سيارتين تحملان مخدرات خلال مطاردة مثيرة بالجزيرة

أعلنت لجنة أمن ولاية الجزيرة، في بيان اليوم الخميس، عن تنفيذ كمين بمعبر الشكابة ضد عربات “تندرا” يُشتبه في تهريبها لممنوعات، وأوضحت أن العربة تجاوزت المعبر بسرعة فائقة رافضة الانصياع لإشارة التوقف، فتمت مطاردتها، مبينة أنه أثناء عملية المطاردة وقع حادث مروري أدى إلى انقلاب عربة تتبع لمكافحة التهريب، ونتج عن ذلك استشهاد فردين يتبعان لجهاز المخابرات العامة بالولاية، وإصابة 13 ٱخرين من القوة المنفذة للكمين.

وأكدت لجنة الأمن، أنه تم إغلاق جميع معابر الولاية، حيث تم ضبط 2 عربة “تندرا” تتبع للقوات المساندة، وعلى متنها كمية من المواد المهربة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.