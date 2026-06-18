طلاق نسرين طافش… شائعة كاذبة تصدّرت الأخبار

نسرين طافش

نفت النجمة نسرين طافش شائعة انفصالها عن زوجها رجل الأعمال المصري أحمد جوهر، عقب نشر تقارير إعلامية تفيد بطلاقها وحذف صورها التي تجمعها به من على حسابها الرسمي في “إنستغرام”.

وباطلاع “لها” على صفحات نسرين في السوشيال ميديا، تأكد وجود الصور التي تجمعها بزوجها حتى الساعة، ما يُثبت كذب الشائعات.

وكانت نسرين طافش قد فاجأت جمهورها بإعلان زواجها من رجل أعمال مصري من خارج الوسط الفني، وذلك خلال لقاء أجرته معها الإعلامية بوسي شلبي على هامش حفل Joy Awards بنسخته الفائتة، والذي أُقيم في المملكة العربية السعودية.

وقالت نسرين خلال اللقاء: “اتجوزت رجل أعمال مصري مش من الوسط الفني، ولسّه جاية من شهر العسل”.

من هو زوج نسرين طافش

يُذكر أن أحمد جوهر هو رجل أعمال مصري ومالك سلسلة محال للمجوهرات، وقد حقق شهرة واسعة برفقة أسرته في عالم المجوهرات منذ سنوات طويلة.

وعُرف جوهر في الوسط الفني عام 2014، حين تزوج من شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة نصري، واحتفلا بزفافهما في أحد فنادق شرم الشيخ، بحضور عدد من نجوم الفن، وأحيت الحفل كلٌ من أنغام وسميرة سعيد وأحلام الإماراتية، وقد استمر زواجهما ست سنوات قبل أن يُعلن عن طلاقهما.

يُذكر أن هذه الزيجة هي الثالثة لنسرين طافش، حيث انفصلت عن زوجها السابق الدكتور المصري شريف شرقاوي مرتين، قبل أن تعلن طلاقها منه نهائياً في تموز (يوليو) 2023. وكان زواجها الأول من رجل أعمال عربي لم تكشف أبداً عن هويته، وانفصلت عنه عام 2013.

مجلة لها