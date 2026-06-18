فارس النور يكشف أسباب مغادرته مليشيا الدعم السريع و«تأسيس»

في أول تصريح إعلامي له منذ إعلانه الانشقاق عن مليشيا الدعم السريع وبما يسمى تحالف «تأسيس» قبل أيام، كشف فارس النور عن الأسباب التي دفعته إلى مغادرة جميع المناصب التي كان يشغلها داخل المنظومتين، مؤكداً أن قراره جاء انطلاقاً من قناعة بضرورة فتح مسارات جديدة للحوار والسلام في السودان.

وقال النور، في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»، إنه استقال من كافة المواقع المرتبطة بمليشيا الدعم السريع وبما يسمى تحالف «تأسيس»، موضحاً أن المرحلة الراهنة تتطلب البحث عن حلول سياسية تنهي حالة الانسداد وتضع حداً لمعاناة السودانيين.

وأوضح النور أن قرار الاستقالة جاء نتيجة قناعة متزايدة بأن الأزمة السودانية بلغت مرحلة حرجة من الجمود السياسي والانسداد، في وقت تتواصل فيه الحرب وتتفاقم الأوضاع الإنسانية.

وأضاف أن استمرار الصراع وما خلفه من معاناة واسعة للمواطنين فرض ضرورة البحث عن مساحات جديدة للعمل الوطني، مشيراً إلى أن استقالته تهدف إلى تمكينه من التواصل والحوار مع مختلف القوى والأطراف السودانية بعيداً عن أي اصطفافات أو تصنيفات سياسية وعسكرية.

وأكد النور أن غايته من هذه الخطوة هي الإسهام في دفع جهود التوافق الوطني والوصول إلى حل شامل ومستدام للأزمة السودانية، يوقف الحرب ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار والسلام.

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