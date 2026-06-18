شكرا لقرائتكم خبر وزارة الثقافة تصدر الدليل الإرشادي لرحلة التجارة الدولية للثقافة في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة الثقافة الدليل الإرشادي لرحلة التجارة الدولية للثقافة في المملكة العربية السعودية، في خطوةٍ تنظيمية تهدف إلى تمكين التبادل الثقافي، وتيسير استيراد وتصدير السلع والخدمات الثقافية، وتعزيز حضور الثقافة السعودية في الأسواق الإقليمية والدولية، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للثقافة، تحت مظلة رؤية السعودية 2030.

ويُمكن تحميل الدليل الإرشادي والاطلاع عليه من خلال الرابط: https://www.moc.gov.sa/-/media/Project/Ministries/Moc/Publications/The-International-Cultural-Trade-Journey-in-the-Kingdom-of-Saudi-Arabia-Manual.pdf، حيث يقدّم الدليل إطاراً شاملاً يوضّح رحلة التجارة الدولية للثقافة بمختلف مراحلها، بدءاً من التعريف بالقطاع الثقافي في المملكة وقطاعاته الفرعية، مروراً بفهم مسارات الاستيراد والتصدير، وتحديد الجهات الممكنة والداعمة، وصولاً إلى الإرشادات التنظيمية والتشغيلية ذات العلاقة، بما يوفّر مرجعاً عملياً واضحاً لأصحاب المصلحة من الممارسين والمبدعين، والشركات الثقافية، والجهات الحكومية، والمستثمرين.

كما يتناول الدليل السلع والخدمات المرتبطة بالثقافة بوصفها عناصر ناقلة للهوية والقيم وأنماط الحياة، ويعرض تصنيفاتها ضمن القطاعات الثقافية المختلفة، مثل الأدب والنشر والترجمة، والموسيقى، والفنون البصرية، والأفلام، والمسرح والفنون الأدائية، والتراث، والمتاحف، وغيرها، مع توضيح المتطلبات النظامية والإجرائية لتداولها عبر الحدود، بما يضمن الامتثال للأنظمة، وحماية المحتوى الثقافي، وصون حقوق الملكية الفكرية.

ويسلّط الدليل الضوء على أدوار الجهات الحكومية والتنظيمية ذات العلاقة، وفي مقدمتها الجهات المعنية بالتخليص الجمركي، والمواصفات والجودة، والملكية الفكرية، والنقل والخدمات اللوجستية، بما يعزز تكامل الأدوار، ويرفع كفاءة سلاسل القيمة للسلع والخدمات الثقافية، ويدعم بيئة تجارية منظمة ومحفّزة للنمو.

ويأتي إصدار هذا الدليل ضمن جهود وزارة الثقافة الرامية إلى بناء قطاع ثقافي مستدام، يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز القوة الناعمة للمملكة من خلال التبادل الثقافي المنظّم، وتوسيع نطاق الصادرات والواردات ذات العلاقة بالثقافة السعودية في المملكة وحول العالم.