المملكة تستمر في المحافظة على المرتبة الأولى عالمياً في «مؤشر الأمن السيبراني»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استمرت المملكة العربية السعودية في المحافظة على المرتبة الأولى عالمياً في «مؤشر الأمن السيبراني» للعام الثالث على التوالي، ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026م الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بسويسرا.

وبينت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أن استمرار تصنيف المملكة في المرتبة الأولى عالمياً في «مؤشر الأمن السيبراني» للعام الثالث على التوالي في هذا التقرير هو انعكاس للدعم اللامحدود الذي يلقاه قطاع الأمن السيبراني في المملكة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وثمرة توجيهاتهما الحكيمة لتمكين قطاع الأمن السيبراني بوصفه ركناً أصيلاً في منظومة الأمن الوطني.

وأوضحت الهيئة أن الرعاية والدعم الكبيرين اللذين يحظى بهما قطاع الأمن السيبراني في المملكة منذ إنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بصفتها الجهة المختصة في المملكة بالأمن السيبراني، والمرجع الوطني في شؤونه، وإنشاء الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت) كشريكها الإستراتيجي والتقني؛ رسّخت ريادة النموذج السعودي للأمن السيبراني، وتبوأت معه المملكة صدارة المؤشرات الدولية ذات الصلة بالأمن السيبراني ومنها تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026م، وتصنيف المملكة من قبل منظمة الأمم المتحدة عبر وكالتها المتخصصة الـ (ITU) في آخر تقرير صادر عنها أنموذجًا رائدًا في الفئة الأعلى (Role-Model) للمؤشر العالمي للأمن السيبراني.

وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، كما تختص بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، ووضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني؛ للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.