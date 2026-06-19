«الشرطة السياحية» تُفاجئ سائحة بسرعة العثور على مالها الضائع

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

فاجأت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، سائحةً عربيةً، بعد ساعات من مغادرتها الدولة، بأن مبلغ الـ 3 آلاف درهم الذي فقدته في أحد المراكز التجارية تم العثور عليه، وتحويله لها عبر حوالةٍ بنكية.

وأكد المقدم محمد عبدالرحمن، مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن السائحة قدمت بلاغها عن طريق خدمة دعم السياح على تطبيق شرطة دبي.

السائحة التي فوجئت بسرعة الاستجابة لبلاغها وسرعة التواصل معها حتى في موطنها، أبدت سعادتها باسترداد المبلغ المالي، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع العثور على مالها، خاصة في مركز تجاري يشهد ازدحاماً كبيراً من قبل الناس، مشيدةً بمستوى الأمن والأمانة في إمارة دبي.