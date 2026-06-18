الاقتصاد

سعر سهم فورد (F) يواصل الهبوط – توقعات اليوم – 18-06-2026

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  • سعر سهم فورد (F) يواصل الهبوط – توقعات اليوم – 18-06-2026 1/2
  • سعر سهم فورد (F) يواصل الهبوط – توقعات اليوم – 18-06-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-18 10:56 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة لتعويض جزء من الخسائر التي تكبدها خلال الفترة الماضية، مستفيداً من تحسن نسبي في الزخم بعد بدء ظهور تقاطع إيجابي على مؤشرات القوة النسبية، بالتزامن مع محاولات السعر تصريف حالة التشبع البيعي التي أثرت على أدائه مؤخراً.

 

ورغم هذا التحسن لا تزال الصورة الفنية العامة تميل إلى السلبية، إذ يواصل السعر التداول دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تضغط على تحركاته وتدعم استمرار الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، لذلك تبقى الارتفاعات الحالية ضمن إطار محاولات التعافي المحدودة.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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