سعر سهم هيوليت باكرد (HPQ) يعمق من خسائره – توقعات اليوم – 18-06-2026

استمر سعر سهم فورد (F) في الانخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولات السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة لتساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، في ظل استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من فرص تعافي السهم على المدى القريب، خاصة مع استقرار مؤشرات القوة النسبية في مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي بها.

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 13.75$، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 15.50$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: حيادي