الاقتصاد

سعر سهم فيديكس (FDX) يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 18-06-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر سهم فيديكس (FDX) يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 18-06-2026 1/2
  • سعر سهم فيديكس (FDX) يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 18-06-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم فيديكس (FDX) يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 18-06-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-18 12:25 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انزلق سعر سهم هيوليت باكرد HP INC (HPQ) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولات السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب زخماً إيجابياً يدعم استعادة تعافيه، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وبالإضافة إلى ذلك نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي بها يعزز من فرص تعافي السهم على المدى القريب.

 

لهذا تميل توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 22.60$، ليستهدف مستوى المقاومة 25.75$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: حيادي 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا