سعر سهم فيديكس (FDX) يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 18-06-2026

انزلق سعر سهم هيوليت باكرد HP INC (HPQ) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولات السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب زخماً إيجابياً يدعم استعادة تعافيه، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وبالإضافة إلى ذلك نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي بها يعزز من فرص تعافي السهم على المدى القريب.

لهذا تميل توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 22.60$، ليستهدف مستوى المقاومة 25.75$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: حيادي