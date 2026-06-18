زي كاش كوين (ZECUSD) يرتكز لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل فني – 18-06-2026

انزلق سعر سهم نادي مانشستر يونايتد MANCHESTER (MANU) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم بهذا الأداء البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص تعافي السهم على المدى القريب.

لهذا فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة ثبات مستوى الدعم 20.90$، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المحوري 23.80$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد