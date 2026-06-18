شكرا لقرائتكم خبر عن بيتكوين يبقى دون 64 ألف دولار مع ضغوط الفيدرالي المتشددة واستمرار تدفقات الأموال الخارجة من الصناديق المتداولة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظل سعر بيتكوين تحت الضغط يوم الخميس، متداولًا دون مستوى 64 ألف دولار، مع تفاعل المستثمرين مع الرسائل المتشددة الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب إشارات متباينة بشأن الطلب المؤسسي على العملة المشفرة.

وتواصل أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية معاناتها في اكتساب الزخم، في وقت تراجعت فيه شهية المخاطرة عبر الأسواق المالية بعد أن أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى توجه أكثر تشددًا في السياسة النقدية، رغم إبقائه أسعار الفائدة دون تغيير.

الاحتياطي الفيدرالي يثبت الفائدة لكنه يتبنى لهجة متشددة

أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير ضمن نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75% خلال اجتماعه الأخير، وهو الأول برئاسة كيفن وورش.

ورغم أن قرار تثبيت الفائدة كان متوقعًا على نطاق واسع، فإن الأسواق ركزت بشكل أكبر على توجيهات البنك المستقبلية وتوقعاته الاقتصادية المحدثة.

وأزال البنك المركزي العبارات التي كانت تشير سابقًا إلى ميل نحو مزيد من التيسير النقدي، مفضلًا الإشارة إلى إمكانية الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

كما رفع صناع السياسة النقدية توقعاتهم لمعدل الفائدة بنهاية العام إلى 3.8%، مقارنة بتوقع سابق عند 3.4% صدر في مارس.

ودفعت هذه التوقعات المعدلة المتعاملين إلى زيادة رهاناتهم على تشديد السياسة النقدية، إذ أصبحت الأسواق تسعر احتمالًا يقترب من 85% لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل.

ونتيجة لذلك، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية وصعد الدولار، ما قلل جاذبية الأصول عالية المخاطر مثل العملات المشفرة.

الطلب المؤسسي على بيتكوين لا يزال متباينًا

لا يزال الطلب المؤسسي على بيتكوين يقدم دعمًا محدودًا لأي تعافٍ مستدام.

ووفقًا لبيانات «كوين جلاس»، سجلت صناديق بيتكوين المتداولة الفورية في البورصة تدفقات خارجة صافية بقيمة 82.2 مليون دولار يوم الأربعاء.

ويشير نمط التدفقات غير المستقر، إلى جانب الميل السلبي الطفيف، إلى استمرار حذر المستثمرين المؤسساتيين في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي.

وفي حال استمرت التدفقات الخارجة أو تسارعت خلال الجلسات المقبلة، فقد يواجه سعر بيتكوين مزيدًا من الضغوط الهبوطية.

النظرة الفنية: ارتداد ضعيف داخل اتجاه هابط

تشير تحركات الأسعار الأخيرة إلى أن ارتداد بيتكوين من مستويات التشبع البيعي ربما كان مدفوعًا بإرهاق البائعين أكثر من كونه نتيجة لعودة قوية للمشترين.

ولا تزال العملة تتحرك ضمن هيكل فني هابط على المدى القصير، كما أنها تتداول دون عدد من المتوسطات المتحركة الرئيسية.

ويتداول بيتكوين حاليًا دون:

المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا عند 70,042 دولارًا.

المتوسط المتحرك الأسي لـ100 يوم عند 72,839 دولارًا.

المتوسط المتحرك الأسي لـ200 يوم عند 78,174 دولارًا.



ويعزز الفشل في استعادة هذه المستويات الاتجاه الهابط العام، ويعكس استمرار ضغوط البيع عند المستويات الأعلى.

كذلك، تحول مستوى الدعم الصاعد المكسور سابقًا قرب 73,833 دولارًا إلى منطقة مقاومة رئيسية.

المؤشرات الفنية تدعو إلى الحذر

لا تزال المؤشرات الفنية تميل إلى النظرة الحذرة.

فمؤشر القوة النسبية على الرسم البياني لأربع ساعات لا يزال دون مستوى 50 نقطة، ما يشير إلى استمرار الزخم السلبي دون الوصول بعد إلى مناطق تشبع بيعي عميقة.

وفي الوقت نفسه، يبقى المدرج التكراري لمؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة إيجابيًا بشكل طفيف، ما يوحي بأن الارتدادات الأخيرة قد تكون مجرد حركات تصحيحية داخل اتجاه هابط أوسع، وليست بداية موجة صعود مستدامة.

مستويات المقاومة الرئيسية

إذا حاول بيتكوين التعافي مجددًا، فمن المرجح أن يركز المتداولون على عدة مستويات مقاومة مهمة، أبرزها:

64,004 دولار، وهو أول مستوى مقاومة رئيسي.

70,042 دولارًا، وهو مستوى المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا.



ويُنظر إلى اختراق هذه المستويات باعتباره شرطًا أساسيًا لتحسين الصورة الفنية وتقليص الضغوط البيعية المسيطرة على السوق حاليًا.