تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 18-06-2026

يستقر سعر سهم لوكهيد مارتين LOCKHEED MARTIN CORPORATION (LMT) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اصطدامه في وقت سابق بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي عرضه للضغط السلبي في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد تشكيلها لدايفرجنس سلبي يضاعف من الضغط السلبي على السهم.

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 550.00$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 500.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط