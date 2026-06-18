الاقتصاد

تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 18-06-2026

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  • تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 18-06-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-18 12:26 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يستقر سعر سهم لوكهيد مارتين LOCKHEED MARTIN CORPORATION (LMT) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اصطدامه في وقت سابق بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي عرضه للضغط السلبي في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد تشكيلها لدايفرجنس سلبي يضاعف من الضغط السلبي على السهم.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 550.00$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 500.00$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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