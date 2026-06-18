تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 18-06-2026

انخفض سعر سهم شركة فيديكس FEDEX CORPORATION (FDX) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل استمرار الدعم الإيجابي والديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 315.00$، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 363.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد