سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يحلق عالياً – توقعات اليوم – 22-06-2026

ارتفع سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليهاجم مستوى المقاومة المحوري 161.50، مستفيداً من نجاحه في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، ما يمنحه مساحة أكبر لتوسيع تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

يأتي هذا في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من تمديد تلك المكاسب.