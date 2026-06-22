سعر القهوة يختبر الدعم المكسور– توقعات اليوم 22-6-2026

شكّل سعر المؤشر بتداولات يوم الجمعة بعض الموجات السلبية ليصطدم مجددا بالدعم المستقر عند 30050.00 وليصمد فوقه لنلاحظ تشكيله لبعض الموجات الصاعدة ليستقر من خلالها قرب 30335.00 معلنا تمسكه حاليا بالمسار الصاعد المقترح سابقا.

يحتاج السعر حاليا للعزم الإيجابي الإضافي ليمكنه ذلك من استئناف المحاولات الصاعدة لنتوقع استهدافه قريبا للحاجز المستقر عند 30550.00 والذي بتجاوزه سيعزز فرص انجذابه أولا نحو مستوى 30670.00 وصولا للقمة المستقرة قرب 30795.00, أما هبوط السعر دون الدعم المستقر عند 30050.00 سيجبره ذلك على تفعيل الهجوم التصحيحي الهابط من جديد وليضطر لتكبد العديد من الخسائر بتسلله أولا نحو 29940.00 و29770.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 30200.00 و 30550.00

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم