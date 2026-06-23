سعر سهم تشارتر كوميونيكيشن (CHTR) وسط توقعات سلبية – توقعات اليوم – 23-06-2026

عاود سعر سهم ماتيل MATTEL (MAT) الانخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير يدعم هذا المسار، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تضاعف من الضغوط السلبية حول السهم.

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره دون سعر 14.15$، ليستهدف مستوى الدعم 13.25$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط