سعر سهم D.R. Horton, (DHI) يكتسي باللون الأخضر – توقعات اليوم – 25-06-2026

صعد سعر سهم شركة Dominion Energy, Inc (D) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من قوة واستقرار الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، خاصة مع تحركات السهم بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير يدعم هذا المسار، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ استقرار مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يحد من قدرته على توسيع تلك المكاسب بشكل قوي.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته على المدى القريب، طيلة استقراره أعلى الدعم 67.55$، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 72.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد