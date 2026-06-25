سعر سهم تشيفرون (CVX) وسط توقعات سلبية – توقعات اليوم – 25-06-2026

قفز سعر سهم شركة D.R. Horton, Inc (DHI) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المهم 169.00$، وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه فرعي صاعد، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم من تصريف البعض من تشبعه الشرائي بها.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 169.00$، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 184.55$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد