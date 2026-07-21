تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 21-07-2026

ارتفع سعر الذهب (GOLD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مستفيداً من اختراقه لخط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، مع وجود دعم ديناميكي متمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليستعد السعر حالياً لمهاجمة مستوى المقاومة المهم 4,100$، وسط توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.