تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 22-07-2026

يشهد سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، في محاولة من الزوج لتصريف هذا التشبع البيعي، مقابل ذلك يعاني الزوج من الضغط السلبي المتواصل نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير.