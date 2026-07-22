سعر سهم سيلزفورس (CRM) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 22-07-2026

انخفض سعر سهم بالو ألتو Palo Alto Networks (PANW) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة المحوري 368.80$، ليحاول السهم بهذا الأداء اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل بدرجة انحدار كبيرة نسبياً في إشارة واضحة على قوة هذا المسار، خاصة مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 318.35$، ليستهدف مستوى المقاومة المذكور 368.80$ استعداداً لمهاجمته.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد