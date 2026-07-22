الاقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يكسر خط اتجاه صاعد – توقعات اليوم – 22-07-2026

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  • سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يكسر خط اتجاه صاعد – توقعات اليوم – 22-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-22 01:21 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

عاود سعر البتكوين (BTCUSD) الارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما نجح في تصريف جزء من حالة التشبع الشرائي على مؤشرات القوة النسبية، ما أعاد تنشيط الزخم الإيجابي ومنحه مساحة أكبر لمواصلة الصعود خلال الفترة القريبة المقبلة.

 

وتظل النظرة الفنية داعمة لاستمرار المكاسب، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير وتحركات السعر بمحاذاة خط ميل داعم، إلى جانب استمرار التداول أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل أداء دور الدعم الديناميكي، ومع استمرار تحسن الزخم تبقى فرص استهداف مستويات مقاومة أعلى قائمة طالما حافظ السعر على استقراره فوق مستويات الدعم الحالية.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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