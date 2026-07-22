سعر النحاس يحقق بعض المكاسب-توقعات اليوم 22-7-2026

قفز سعر سهم شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (4200) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليعلن السهم عن تماسك مستوى الدعم المحوري 110.70 ريال، خاصة وقد جاء هذا الأداء مصحوباً بزيادة كبيرة في أحجام التداول، في إشارة واضحة على دخول زخم إيجابي جديد حول السهم قد يدفعه إلى تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة في حالة ان استطاع السهم التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وهو ما كبح من مكاسب السهم الأخير عقب اصطدامه به، وفي الخلفية من كل هذا نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم المذكور 110.70 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 131.90 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد