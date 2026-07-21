سعر سهم كروجر (KR) يستسلم للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 21-07-2026

لم يستطع سهم شركة إنفيديا NVIDIA CORPORATION (NVDA) الحفاظ على مكاسبه المبكرة في آخر جلساته، ليرتد من أعلى ارتفاع له مقلصاً أغلب تلك المكاسب، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع توارد الإشارات السلبية منها.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 213.80$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 191.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط