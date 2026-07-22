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سعر اليورو مقابل الين يبدأ بالارتفاع-توقعات اليوم 22-7-2026

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  • سعر اليورو مقابل الين يبدأ بالارتفاع-توقعات اليوم 22-7-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-22 05:11 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

أكد سعر البلاتين تأثره حاليا بسيطرة المسار التصحيحي الصاعد بتقديمه مؤخرا لإغلاق إيجابي فوق مستوى 1560.00$ لنلاحظ تشكيله لعدة موجات صاعدة واستقراره فوق الهدف الأول المتمثل بمستوى 1640.00$.

 

حاليا وبتشكيل مستوى 1605.00$ للدعم الإضافي وبتقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي, فإن هذه العوامل تدعم فرص تسجيل السعر لمكاسب إضافية لنتوقع استهدافه قريبا لمستوى 1690.00$ وصولا للحاجز التالي المتمركز عند 1740.00$.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 1620.00$ و 1690.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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