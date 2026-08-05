أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء.. تعرف على سعر عيار 21 الآن

الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 02:10 مساءً كتب شريف احمد - شهدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026، ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المصرية، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.

وارتفعت سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً بين المستهلكين، وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق. سعر جرام الذهب عيار 21 سجل سعر الذهب، عيار 21، اليوم الأربعاء، في مصر، 5870 جنيه للبيع، و5820 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 24 وصل سعر جرام الذهب، عيار 24، اليوم الأربعاء، في مصر، 6708 جنيهات للبيع، و6651.5 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 22 سجل سعر جرام الذهب، عيار 22، اليوم الأربعاء، في مصر، 6149.5 جنيه للبيع، و6097.25 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ سعر جرام الذهب، عيار 18، اليوم الأربعاء، في مصر، 5031.5 جنيه للبيع، و4988.5 جنيه للشراء. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء سجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الأربعاء، 46,960 جنيهًا للبيع و46,560 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر أوقية الذهب 4163.53 دولار.

