تراجع أرباح «ذيب» 65.6% إلى 16.4 مليون ريال في الربع الثاني من 2026

الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 05:44 مساءً كتب شريف احمد - تراجعت أرباح شركة ذيب لتأجير السيارات في الربع الثاني من 2026 بنسبة 65.6%، إلى 16.4 مليون ريال، مقابل 47.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 65.6% إلى:
- تراجع نسب تشغيل أسطول التأجير.
- ارتفاع مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة، تماشيًا مع التغير بمستويات مخاطر الائتمان في السوق بشكل عام.
- الانخفاض في ربحية قطاع مبيعات السيارات المستعملة نظراً لتراجع أسعار البيع.
يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بنسبة 52.4% إلى:
- التراجع في نسب تشغيل أسطول التأجير.
- ارتفاع مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة، تماشيًا مع التغير بمستويات مخاطر الائتمان في السوق بشكل عام.
- استمرار الانخفاض في ربحية قطاع مبيعات السيارات المستعملة نظراً لتراجع أسعار البيع.
يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال النصف الأول من 2026، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 45.3% إلى:
- التراجع في نسب تشغيل أسطول التأجير.
- ارتفاع مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة، تماشيًا مع التغير بمستويات مخاطر الائتمان في السوق بشكل عام.
- استمرار الانخفاض في ربحية قطاع مبيعات السيارات المستعملة نظراً لتراجع أسعار البيع.
ووفقا لبيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 65.6% إلى:
- تراجع نسب تشغيل أسطول التأجير.
- ارتفاع مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة، تماشيًا مع التغير بمستويات مخاطر الائتمان في السوق بشكل عام.
- الانخفاض في ربحية قطاع مبيعات السيارات المستعملة نظراً لتراجع أسعار البيع.
يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بنسبة 52.4% إلى:
- التراجع في نسب تشغيل أسطول التأجير.
- ارتفاع مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة، تماشيًا مع التغير بمستويات مخاطر الائتمان في السوق بشكل عام.
- استمرار الانخفاض في ربحية قطاع مبيعات السيارات المستعملة نظراً لتراجع أسعار البيع.
يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال النصف الأول من 2026، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 45.3% إلى:
- التراجع في نسب تشغيل أسطول التأجير.
- ارتفاع مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة، تماشيًا مع التغير بمستويات مخاطر الائتمان في السوق بشكل عام.
- استمرار الانخفاض في ربحية قطاع مبيعات السيارات المستعملة نظراً لتراجع أسعار البيع.