الدولار الكندي يسجل أعلى مستوى في 8 أسابيع بعد بيانات وظائف تتجاوز التوقعات

ارتفع الدولار الكندي إلى أعلى مستوى له في ثمانية أسابيع أمام نظيره الأمريكي يوم الجمعة، بدعم من بيانات وظائف محلية جاءت أقوى من المتوقع، وأسهمت في تضييق فارق عوائد السندات بين الولايات المتحدة وكندا.

وصعد الدولار الكندي 0.6% إلى 1.3935 دولار كندي لكل دولار أمريكي، أو ما يعادل 71.76 سنتاً أمريكياً، مسجلاً أقوى مستوى له خلال تعاملات اليوم منذ 11 يونيو. ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 0.6%.

وأضاف الاقتصاد الكندي 75,100 وظيفة في يوليو، متجاوزاً بفارق كبير توقعات بزيادة قدرها 16,500 وظيفة، فيما تراجع معدل البطالة إلى 6.4%، وهو أدنى مستوى له في عامين.

وكانت بيانات أولية حديثة قد أشارت إلى نمو الاقتصاد الكندي 3.4% في الربع الثاني.

وكان الاقتصاد الأمريكي قد فقد وظائف بشكل غير متوقع في يوليو، كما جرى خفض تقديرات الوظائف غير الزراعية للشهرين السابقين بصورة حادة، ما أثار تساؤلات حول إمكانية أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الشهر المقبل.

في المقابل، تراجع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية.

النفط يدعم العملة الكندية

ارتفع سعر النفط، وهو أحد أبرز صادرات كندا، بنسبة 0.5% إلى 77.64 دولار للبرميل، بينما يقيّم المستثمرون مؤشرات على اقتراب دول الخليج وإيران من التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز.

وعلى صعيد سوق السندات، ارتفعت عوائد السندات الكندية عبر منحنى أكثر تسطحاً؛ إذ صعد عائد السندات لأجل عامين 2.3 نقطة أساس إلى 2.951%.

وتقلص الفارق بين عائد السندات الكندية لأجل عامين ونظيره الأمريكي بمقدار 8.3 نقطة أساس إلى نحو 123 نقطة أساس لصالح السند الأمريكي.