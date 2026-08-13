الاقتصاد

سعر سهم مدينة المعرفة (4310) يخترق هدفنا السعري – توقعات اليوم – 13-08-2026

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سعر سهم مدينة المعرفة (4310) يخترق هدفنا السعري – توقعات اليوم – 13-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-13 03:18 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.13

اكتسى سعر سهم مدينة المعرفة (4310) باللون الأخضر في آخر جلساته، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة 16.70 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مصحوباً بزيادة ملحوظة في أحجام التداول، في إشارة واضحة على صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف البعض من تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مجال أكبر لتوسيع تلك المكاسب على المدى القريب.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 16.70 ريال، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 18.00 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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