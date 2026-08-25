سعر الباوند مقابل الين يستقر فوق الدعم الإضافي-توقعات اليوم 25-8-2026

بالرغم من ضعف تداولات سعر الزوج ليوم أمس إلا أن ثباته المتكرر فوق الدعم الإضافي المتمركز عند 216.35 يدعم الترجيح الصاعد لنلاحظ تشكيله بتداولات هذا الصباح لبعض الموجات الإيجابية باقترابه من الهدف الأول المقترح سابقا والمتمركز عند 217.35.

لا مفر حاليا أمام السعر من استئنافه المحاولات الصاعدة نظرا لتوفير المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي لنتوقع انجذابه قريبا نحو العائق اللحظي المستقر قرب 217.85 والذي يشكل بدوره مفتاح تحديد الأهداف المقترحة للتداولات القريبة والمتوسطة, فتجاوز هذا العائق سيفتح باب تسجيله لمكاسب جديدة قد تمتد نحو 218.65, أما فشل الاختراق سيزيد من فرص تفعيله للمسار التصحيحي الهابط ليدفع به ذلك لكسر مستوى 216.35 والوصول مباشرة نحو 215.55.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 216.50 و 217.85

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع