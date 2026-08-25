سعر الدولار مقابل الفرنك يواصل مكاسبه الحذرة – توقعات اليوم – 25-08-2026

مدد سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ليحاول الزوج بهذا الصعود تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي الزوج بشكل كامل على المدى القريب، خاصة مع دخول مؤشرات القوة النسبية في مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.