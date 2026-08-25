الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الفرنك يواصل مكاسبه الحذرة – توقعات اليوم – 25-08-2026

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سعر الدولار مقابل الفرنك يواصل مكاسبه الحذرة – توقعات اليوم – 25-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-25 02:55 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.25

مدد سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ليحاول الزوج بهذا الصعود تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي الزوج بشكل كامل على المدى القريب، خاصة مع دخول مؤشرات القوة النسبية في مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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