سعر سهم التطويرية الغذائية (6013) يحافظ على الاتجاه التصحيحي الصاعد – توقعات اليوم – 25-08-2026

ارتفع سعر سهم شركة الأعمال التطويرية الغذائية (6013) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكاز السهم في وقت سابق لدعم خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، مع زيادة ملحوظة في أحجام التداول، في إشارة قوية على دخول زخم إيجابي جديد حول السهم قد يدفعه لتمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة في حالة إن نجح في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ليتخلص من ضغطه السلبي.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 87.75 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 104.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد