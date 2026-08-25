شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 25-08-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-25 16:10 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.25
ارتفع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليبدأ باستعادة تعافيه بعد موجة هبوط سريعة نجح السعر خلالها في جني أرباحه وتصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، ليستعد بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 80,000$، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير.