الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 25-08-2026

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تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 25-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-25 16:10 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.25

ارتفع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليبدأ باستعادة تعافيه بعد موجة هبوط سريعة نجح السعر خلالها في جني أرباحه وتصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، ليستعد بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 80,000$، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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