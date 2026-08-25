تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 25-08-2026

ارتفع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليبدأ باستعادة تعافيه بعد موجة هبوط سريعة نجح السعر خلالها في جني أرباحه وتصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، ليستعد بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 80,000$، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير.