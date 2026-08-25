تابعة لشركة سال السعودية توقع اتفاقية تمويل إسلامي مع البنك الأول بقيمة 2.5 مليار ريال

أعلنت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، عن توقيع شركتها التابعة (شركة سال زونز) اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الأول (ساب).

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، تبلغ قيمة التمويل 2.5 مليار ريال سعودي.

ونوهت الشركة إلى أن هذه التسهيلات تهدف إلى تمويل تطوير المناطق اللوجستية التابعة لسال في المملكة العربية السعودية، وهي مدعومة بضمان شركة صادر من شركة سال.

كما لفتت إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل عبارة عن ضمان بنكي مصدر من قبل شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، إضافة إلى سندات لأمر.

وبينت الشركة أنه تم الحصول على التمويل بتاريخ 24 أغسطس 2026، وتمتد مدة التمويل 15 سنة.

وأعلنت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، بتاريخ 5 يناير 2026، عن حصولها على عدة تصنيفات ائتمانية من وكالة سمة للتصنيف ("تصنيف")، والمرخصة من قبل هيئة السوق المالية.