‏السعودية ترحب بقرار أمريكا إلغاء تصنيف سوريا من قائمة الإرهاب

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية المصادقة على قرار إلغاء تصنيف الجمهورية العربية السورية من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وتتقدم المملكة بخالص التهاني إلى حكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة بهذه الخطوة، متمنيةً لسوريا دوام الأمن والاستقرار والازدهار، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية بما يحقق تطلعات شعبها. وتجدد المملكة دعمها للخطوات الإيجابية التي تتخذها الحكومة السورية، بما يعزز أمن سوريا واستقرارها، ويسهم في بناء مؤسسات الدولة، ويلبي تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارا.



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