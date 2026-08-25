الخريف السعودية توقع اتفاقية تمويل إسلامي مع بنك قطر الوطني بقيمة 250 مليون ريال

أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن توقيع اتفاقية تسهيلات مصرفية، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك قطر الوطني، فرع المملكة العربية السعودية.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، تبلغ قيمة التمويل 250 مليون ريال سعودي.

ونوهت الشركة إلى أن هذه التسهيلات، هي تسهيلات عامة لتمويل عقود حكومية وشبة حكومية وإصدار خطابات الضمان بجميع أنواعها وفتح اعتمادات مستندية بكافة صورها وتسهيلات لتمويل منتجات الخزينة وتمويل تورق جزئي وبدائل ائتمانية مباشرة.

كما لفتت إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل عبارة عن سند لأمر بقيمة التسهيلات الائتمانية.

وبينت الشركة أنه تم الحصول على التمويل بتاريخ 25 أغسطس 2026، وتنتهي مدة التمويل بتاريخ 30 أبريل 2027م.

وأعلنت شركة الخريّف لتقنية المياه والطاقة، بتاريخ 3 ديسمبر 2025، عن محافظتها على تصنيفها بالمدى الطويل على المستوى الوطني عند "(A-)" والتصنيف على المدى القصير عند "T-3، من" وكالة "تصنيف" للتصنيف الائتماني.