الاقتصاد

سعر سهم بدجت السعودية (4260) يمدد من مكاسبه بشكل قوي – توقعات اليوم – 26-08-2026

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سعر سهم بدجت السعودية (4260) يمدد من مكاسبه بشكل قوي – توقعات اليوم – 26-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-26 03:47 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.26

واصل سعر سهم الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (4260) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما نجح السهم في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ما مهد الطريق أمامه لتحقيق تلك المكاسب، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع زيادة أحجام التداول بشكل ملحوظة في إشارة واضحة على دخول زخم إيجابي جديد حول السهم، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من وتيرة صعود السهم في الفترة المقبلة.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 29.30 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 36.00 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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