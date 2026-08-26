سعر سهم بدجت السعودية (4260) يمدد من مكاسبه بشكل قوي – توقعات اليوم – 26-08-2026

واصل سعر سهم الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (4260) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما نجح السهم في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ما مهد الطريق أمامه لتحقيق تلك المكاسب، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع زيادة أحجام التداول بشكل ملحوظة في إشارة واضحة على دخول زخم إيجابي جديد حول السهم، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من وتيرة صعود السهم في الفترة المقبلة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 29.30 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 36.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد