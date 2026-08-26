المعمر السعودية تتسلم تعميداً من هيوماين لزيادة أعمال مشروع مركز بيانات للذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام آي إس)، عن استلام خطاب تعميد من شركة المستقبل للذكاء الاصطناعي (هيوماين – HUMAIN)، يتضمن زيادة نطاق أعمال مشروع تصميم وبناء مركز بيانات مخصص لتقنيات الذكاء الاصطناعي، برفع الطاقة الاستيعابية للمشروع من 50 ميجاواط إلى 250 ميجاواط.

ووفقاً لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، أوضحت الشركة أن الزيادة تشمل تصميم وبناء مراكز بيانات إضافية بطاقة استيعابية تبلغ 200 ميجاواط، ليصل إجمالي الطاقة الاستيعابية للمشروع إلى 250 ميجاواط، على أن يتم تنفيذ المشروع على مراحل.

ونوهت الشركة إلى أن القيمة الإجمالية للعقد بعد زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 250 ميجاواط تزيد على 689% من إجمالي إيرادات الشركة لعام 2025، مشيرة إلى أنها ستباشر تنفيذ أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء (EPC) المعتمدة من شركة هيوماين، بالتزامن مع استكمال الإجراءات المتعلقة بإبرام العقد النهائي، والمتوقع توقيعه خلال أسبوعين.

وأكدت "المعمر لأنظمة المعلومات" أن سير العمل في المشروع الأول لم يتأثر بزيادة نطاق المشروع، وأن أعماله مستمرة وفقاً للخطة الزمنية المعلنة سابقاً.

ويأتي هذا التطور في أعقاب إعلان الشركة في مارس 2026 عن توقيع عقد مع هيوماين بقيمة تزيد على 155% من إجمالي إيرادات الشركة لعام 2024، والذي تضمن في حينه مشروع تصميم وبناء مركز بيانات مخصص لتقنيات الذكاء الاصطناعي بطاقة استيعابية تبلغ 50 ميجاواط.

كما يأتي ضمن سلسلة من العقود والمشاريع التي عززت حضور الشركة في قطاع مراكز البيانات والخدمات التقنية، إذ أعلنت الشركة في 25 أغسطس 2026 عن توقيع عقد مع هيوماين لتقديم خدمات استضافة مراكز بيانات، بقيمة تزيد على 30% من إجمالي إيرادات الشركة لعام 2025، ويمتد العقد لمدة 5 سنوات، على أن ينعكس أثره المالي من الربع الثالث 2026 حتى الربع الثالث 2031.

وفي أغسطس 2026، وقعت الشركة أيضاً اتفاقية إطارية مع شركة أرامكو السعودية لمدة 5 سنوات لتوفير خدمات تأجير مراكز البيانات، تشمل الرفوف وأنظمة التبريد والطاقة والاتصال والأمن وخدمات الدعم، إلى جانب توقيع عقد مع هيئة السوق المالية بقيمة 80.9 مليون ريال لمدة 36 شهراً لتقديم خدمات مدارة متكاملة لتشغيل وتطوير الخدمات التقنية.

كما حصلت الشركة خلال الشهر نفسه على ترسية مشروع مع مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة بقيمة 50.7 مليون ريال، لتقديم خدمات صيانة وإصلاح الأجهزة والمعدات الطبية.