شكرا لقرائتكم خبر عن الدرندلي: فيتوريا منبهر باستاد مصر.. وصلاح قال احنا رايحين نكسب البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، كواليس زيارة وزير الرياضة لمعسكر المنتخب الوطني، المقام حالياً بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعدادا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، التي تنطلق بكوت ديفوار يوم 13 يناير الجاري.

وقال الدرندلي عبر برنامج جمهور التالتة على قناة أون تايم سبورت 2: "أردنا أن يكون المعسكر في العاصمة الإدارية لأنه مكان مجهز ومعد على أعلى مستوى، لا يوجد استاد مثل استاد مصر في الشرق الأوسط، فيتوريا منبهر، جلست معه وقال إن هذا أفضل مكان نركز فيه".

وأضاف الدرندلى: "الاستاد كان اختيار اتحاد الكرة، ورئيس شركة العاصمة الإدارية خالد عباس، رحب كثيراً وكذلك وزير الرياضة، واتفقنا على التفاصيل في جلسة واحدة، ودعمنا بكل السبل، ودعم الدولة كان موجهاً في هذين الاتجاهين".

أكمل: "فيتوريا قال لي إن أرض الملعب أفضل مما كان يتخيل، وإنه منبهر ومستمتع، والفندق أيضاً يتميز بالهدوء وعلى أعلى مستوى".

وعن زيارة الوزير لمعسكر المنتخب قال الدرندلي: "الوزير دعانا وجمال علام والشركة المتحدة بالأمس، وجلسنا لتنسيق الطائرة التي ستقل المنتخب، وكذلك تفاصيل زيارة اليوم بدعم ابطال مصر في الألعاب المختلفة للمنتخب، والموضوع سار بأفضل شكل ممكن وفيتوريا كان سعيداً بهذه المؤازرة".

وأضاف: "بعد حديث الوزير وجدت محمد صلاح ينظر لأبطال الألعاب الأخرى ليطلب منهم كلمة تحفيزية، ومحمد صلاح قال احنا رايحين عشان نكسب وليس للوصول للنهائي فقط، وكانت هناك روح جيدة بين الطرفين والجميع كانوا سعداء".

واختتم: "هناك ألف شخص من الجالية المصري بكوت ديفور نرتب لهم تذاكر خاصة من خلال تواصلنا مع السفارة والاتحاد الأفريقي، والوزير يضع مبادرة لسفر طائرات بدعم رجال الأعمال للجماهير لمؤازرة المنتخب، وكذلك لمكافآت اللاعبين، وهناك تنسيق بين وزير الرياضة ووزير الطيران بشأن الطائرة الخاصة".