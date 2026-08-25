الاقتصاد

سعر سهم المتحدة للتأمين (8190) يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – توقعات اليوم – 25-08-2026

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سعر سهم المتحدة للتأمين (8190) يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – توقعات اليوم – 25-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-25 03:49 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.25

شهد سعر سهم الشركة المتحدة للتأمين التعاوني (8190) مكاسب قوية في آخر جلساته، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 3.60 ريال، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص اختراق تلك المقاومة، خاصة ويأتي هذا الارتفاع مصحوباً بزيادة ملحوظة في أحجام التداول، في إشارة واضحة على دخول زخم إيجابي جديد حول السهم.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 3.60 ريال، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي والمحوري عند سعر 4.00 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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