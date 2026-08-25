سعر سهم المتحدة للتأمين (8190) يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – توقعات اليوم – 25-08-2026

شهد سعر سهم الشركة المتحدة للتأمين التعاوني (8190) مكاسب قوية في آخر جلساته، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 3.60 ريال، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص اختراق تلك المقاومة، خاصة ويأتي هذا الارتفاع مصحوباً بزيادة ملحوظة في أحجام التداول، في إشارة واضحة على دخول زخم إيجابي جديد حول السهم.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 3.60 ريال، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي والمحوري عند سعر 4.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد