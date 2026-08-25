سعر سهم أسمنت الجوف (3091) يمدد من مكاسبه متأثراً بدعم محوري – توقعات اليوم – 25-08-2026

واصل سعر سهم أسمنت الجوف (3091) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط تماسك مستوى الدعم المحوري 4.85 ريال، وهو ما أكسب السهم زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، والتي تأتي مصحوبة بزيادة تدريجية ملحوظة في أحجام التداول، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم بتصريف تشبعه الشرائي بها، ليتخطى بارتفاعه الأخير مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ويعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 4.85 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 5.16 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد