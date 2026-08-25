سعر سهم معادن (1211) يصل لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 25-08-2026

واصل سهم شركة التعدين العربية السعودية (1211) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل السهم بارتفاعه الأخير إلى مستوى المقاومة 70.50 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط تأثر السهم في وقت سابق بالخروج من نطاق قناة سعرية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تمديد تلك المكاسب، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسبه القادمة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 70.50 ريال، ليستهدف بعدها مباشرة مقاومته التالية عند سعر 74.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد