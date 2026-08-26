سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يتحرك ضمن نطاق محدود – توقعات اليوم – 26-08-2026

واصل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) تداولاته المتذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليتحرك بشكل جانبي ضيق محاولاً اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، كما يستفيد الزوج من الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تعافي الزوج في الفترة القريبة المقبلة.