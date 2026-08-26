الاقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يتحرك ضمن نطاق محدود – توقعات اليوم – 26-08-2026

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سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يتحرك ضمن نطاق محدود – توقعات اليوم – 26-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-26 02:36 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.26

واصل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) تداولاته المتذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليتحرك بشكل جانبي ضيق محاولاً اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، كما يستفيد الزوج من الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تعافي الزوج في الفترة القريبة المقبلة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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