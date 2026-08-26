الاقتصاد

سعر النفط خام برنت يستعد لكسر هدفنا السعري – توقعات اليوم – 26-08-2026

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سعر النفط خام برنت يستعد لكسر هدفنا السعري – توقعات اليوم – 26-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-26 02:53 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.26

عمق سعر النفط خام برنت (BRENT) من خسائره خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل السعر إلى مستوى الدعم المهم 85.00$، هذا الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لنا في آخر تحليلاتنا، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل على المدى القريب، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ دخول مؤشرات القوة النسبية في مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما قد يكبح من خسائر السعر في الفترة المقبلة وربما نجد بعض الارتدادات الصعودية والتي تهدف إلى تعويض جزء من هذه الخسائر.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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