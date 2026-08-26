سعر النفط خام برنت يستعد لكسر هدفنا السعري – توقعات اليوم – 26-08-2026

عمق سعر النفط خام برنت (BRENT) من خسائره خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل السعر إلى مستوى الدعم المهم 85.00$، هذا الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لنا في آخر تحليلاتنا، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل على المدى القريب، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ دخول مؤشرات القوة النسبية في مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما قد يكبح من خسائر السعر في الفترة المقبلة وربما نجد بعض الارتدادات الصعودية والتي تهدف إلى تعويض جزء من هذه الخسائر.