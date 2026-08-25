نادك السعودية توقيع اتفاقية ملزمة لشراء محمية زراعية عالية التقنية بقيمة 85 مليون ريال

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) عن توقيع اتفاقية ملزمة مع شركة بيور هارفست للمزارع الزراعية الذكية (شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد)، لشراء أصول منشأة بيوت محمية زراعية عالية التقنية تبلغ مساحتها 6 هكتارات، وتعمل باستخدام أنظمة الزراعة المائية والتحكم المناخي، وتقع ضمن مرافق نادك في مدينة حرض بالسعودية.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، اتفق الطرفان على إجمالي قيمة الصفقة بمبلغ 85 مليون ريال، وذلك وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في اتفاقية شراء الأصول.

ونوهت الشركة إلى أنه سيتم تمويل الصفقة من خلال مزيج من موارد الشركة الداخلية والتمويل من البنوك التجارية.

وأشارت إلى أن هذه الصفقة تأتي في إطار استراتيجية نادك لتعزيز قدراتها في مجال الزراعة المحمية عالية التقنية، من خلال تملك أصول زراعية قائمة وقيد التشغيل.

وتهدف الصفقة إلى تعزيز التكامل والكفاءة التشغيلية، وتمكين نادك من توسيع وتطوير أعمالها الزراعية ودعم الإنتاج المحلي، بما يتماشى مع مستهدفاتها التشغيلية والاستراتيجية، ومستهدفات الأمن الغذائي ورؤية السعودية 2030.

ومن المتوقع، بعد إتمام الصفقة، أن يكون لها أثر إيجابي، بما في ذلك تعزيز قدرات نادك في مجال الزراعة المحمية عالية التقنية، ودعم استمرارية واستقرار الإيرادات، بما قد يسهم في تحسين الأداء المالي وزيادة إيرادات القطاع الزراعي بالشركة.

وبعد استكمال إجراءات الاستلام والتسليم، والمتوقع إتمامها في بداية شهر نوفمبر 2026م، من المتوقع أن تبدأ نادك تشغيل المنشأة خلال الربع الأول من عام 2027م، على أن ينعكس الأثر المالي للصفقة تدريجيًا ابتداءً من النصف الثاني من عام 2027م.

ومن المستهدف أن يتم تسليم المنشأة إلى نادك خلال الربع الرابع من عام 2026م، وذلك وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية.

وستتولى نادك إدارة المنشأة وتشغيلها من خلال فريق التشغيل والاستعانة بخبرات تخصصية إضافية، مع توفير البائع دعماً انتقالياً لنقل المعرفة والخبرات التشغيلية، والاستفادة من القدرات الإنتاجية والتوزيعية القائمة لدى نادك.