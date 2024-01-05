هيئة الأوراق المالية والبورصات تطلب من المحكمة النظر في حكم ’تيرافورم لابز‘ في قضية ’بينانس‘

تام شمس - الجمعة 5 يناير 2024 03:50 مساءً - قدَّمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية طلباً في المحكمة الفيدرالية تطلب فيه من القاضي النَّظرَ في حكٍم مستعجل في قضيَّتها ضدَّ بورصة العملات المشفرة ’بينانس‘ (Binance).

في ملفٍّ بتاريخ 3 يناير في المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إنَّ حكماً صدر في 28 ديسمبر في قضية الهيئة ضدَّ (Terraform Labs) ومؤسِّسها المشارك دو كوون كان فيه "عددٌ من القضايا" مماثلة لإجراءات الإنفاذ ضدَّ (Binance) و’بينانس يو إس‘ (Binance.US) والرئيس التنفيذي السابق تشانغبينغ تشاو. في قضية تيرا، انحاز القاضي جيد راكوف إلى حدٍّ بعيد إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، حيث حكم بأنَّ التوكنات المحدَّدة المتورطة في الاحتيال المزعوم كانت أوراقاً مالية "لأنَّها عقود استثمار" وأنَّ "عروض ومبيعات UST مثَّلت عقداً استثمارياً".

كما قال الإيداع في 3 يناير: "إنَّ تحليل المحكمة لما يُسمى ’العملة المستقرة ‘ UST للمدَّعى عليهم في تيرافورم له صلة خاصة بنظر هذه المحكمة في حُجج المدَّعى عليهم فيما يرتبط بما يسمى ’العملة المستقرة‘ BUSD لبينانس، والتحصيص كخدمة للمدَّعى عليهم، و(BNB Vault)، وبرامج (Simple Earn)".

المصدر: Courtlistener

جادلت هيئة الأوراق المالية والبورصات بأنَّ حكم (Terraform Labs) قدَّم "أسباباً أخرى" يمكن للقاضي إيمي جاكسون أن تنظر على أساسها في رفض طلب الفصل من بينانس. إذ قدَّمت بورصة العملات المشفرة وتشاو طلباً بالرفض في سبتمبر على أساس أنَّ هيئة الأوراق المالية والبورصات قد تجاوزت سلطتَها وفرضت معاييرَها على الأوراق المالية "بأثرٍ رجعي".

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تعدُّ قضية الهيئة من آخر القضايا من المنظِّمين الماليين في الولايات المتحدة بعد تسويةٍ بقيمة 4.3 مليار دولار بين بينانس ولجنة تداول السلع الآجلة ووزارة العدل ووزارة الخزانة التي أُعلن عنها في ديسمبر؛ كجزء من التسوية، وافق تشاو على الاعتراف بالذنب في تهمة جناية واحدة، والتي سيحكم عليه بها في فبراير.

والجدير بالذكر أنَّ قضيَّتَي (Terraform Labs) و(Binance) مجرَّد إجراءين إنفاذيَّيَن تقدَّمت بهما هيئة الأوراق المالية والبورصات في عام 2023 تزعمان أنَّ المنصتين تعرضان أوراقاً مالية غير مسجَّلة. كما رفعت الهيئة دعاوى قضائية ضدَّ ’كوين بيس’ (Coinbase) و’ريبل‘ (Ripple) و’كراكن‘ (Kraken) وغيرها.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره