سعر البيتكوين يختبر الاستقرار حول عتبة 70 ألف دولار في حين يقترب سعر سولانا من 200 دولار

في تحول جديد للأحداث، استعادت البيتكوين قيمتها وعادت لمستوى 70 ألف دولار بعد تراجعها عن هذا المستوى في اليوم السابق وعجزها عن تخطيه بثبات خلال فترة التعافي.

شهدت مجموعة من العملات الرقمية البديلة مثل ETH وBNB وDOGE وSHIB انخفاض في قيمتها على أساس يومي، بينما تميز أداء SOL باقترابها أكثر من مستوى 200 دولار.

عودة البيتكوين إلى مستوى 70 ألف دولار:

بعد نهاية أسبوع اتسمت بالهدوء نسبيا، بدأت عملة البيتكوين أسبوع التداول بإيجابية، حيث صعدت من حوالي 64,000 دولار إلى 66,000 دولار قبل أن ترتفع إلى 70,000 دولار يوم الثلاثاء.

واصل المستثمرون دفع السعر للأعلى، مما أدى إلى وصول البيتكوين إلى أعلى مستوى جديد خلال 15 يوم، بقيمة تقل قليلا عن 72,000 دولار في يوم الأربعاء.

بعدها تعرض سعر البيتكوين لرفض قوي عند هذه النقطة وتراجع إلى 68,400 دولار في غضون ساعات.

شهدت البيتكوين تعافيا سريع واقتربت من مستوى 72,000 دولار مرة أخرى، لكنها لم تنجح في ذلك.

أعقب ذلك تراجع جديد، حيث انخفضت قيمتها إلى 69,200 دولار في اليوم السابق.

بعدها تمكنت العملة من استعادة معظم خسائرها وتجاوزت مستوى 70 ألف دولار حاليا.

تبقى القيمة السوقية الحالية للبيتكوين أدنى بحوالي 20 مليار دولار من 1.4 تريليون دولار، بينما الهيمنة على العملات البديلة وصلت لنسبة 49.7% وفقا لموقع CoinGecko.

سولانا تسعى نحو 200 دولار:

سجلت كل من عملة سولانا وToncoin أفضل أداء اليوم.

حققت SOL ارتفاع بنسبة تقارب 6% خلال الليل وهي الآن على أعتاب 200 دولار.

شهدت عملة TON ارتفاع مماثل، حيث قفزت قيمته إلى أكثر من 5 دولار.

في المقابل، شهدت عملة ETH وBNB انخفاض طفيف، كما هو الحال بالنسبة لأكبر عملتين رقميتين SHIB وDOGE.

ظل إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة ثابتا نسبيا على أساس يومي، بقيمة دون 2.8 تريليون دولار.

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